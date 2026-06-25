Rubio: Hürmüz Boğazı özel olarak hiçbir ülkenin mülkü değildir

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere herhangi bir vergi uygulanmasını kabul etmeyeceğini belirterek, bu suyolunun uluslararası bir rota olduğunu ve hiçbir devletin mülkü olamayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 25 Haziran 2026 Perşembe günü, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Körfez Ülkeleri ve ABD toplantısında bir konuşma yaptı.

Rubio, Körfez ülkeleri ile ABD arasındaki toplantının, onlarca yıldır devam eden uzun vadeli bir ortaklık ve yakın çalışma ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Konuşmasında Hürmüz Boğazı'nın durumuna dikkat çeken Rubio, "Hürmüz Boğazı uluslararası bir su yoludur, burada geçiş vergisi dayatılmasını veya buranın herhangi bir devletin mülküymüş gibi muamele görmesini kabul etmeyiz." dedi.

Bakan Rubio aynı zamanda, Washington'ın İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını reddeden pozisyonuna sadık kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Amerikan yönetiminin İran ile Körfez ülkelerinin çıkarlarına aykırı olacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, Donald Trump'ın, ABD'nin veya bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini ve kalkınmasını sekteye uğratmayacak kalıcı bir barış yoluna açık olma kararlılığını sürdürdüğünü aktardı.

Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmelere de değinen Rubio, bu müzakerelerin olumlu sonuçlar vermesini umduklarını belirterek, Washington'ın, bölge istikrarını güçlendirecek ve ortaklarının çıkarlarını koruyacak her türlü anlaşmaya açık olduğunu vurguladı.

Rubio'nun Körfez ülkelerine yönelik bu ziyareti, söz konusu ülkelerin, ABD ile Tahran arasındaki mutabakat zaptının bazı maddelerine ilişkin çekincelerinin olduğu bir döneme denk geliyor.

Körfez ülkeleri, bu anlaşmanın İran'ın nüfuzunu artırmasından ve bölgedeki güvenlik ile ekonomik dengeleri, özellikle de deniz güvenliği ve petrol akışını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirmesinden endişe duyuyor.