Trump: Eğer saldırmasaydık İran nükleer silah elde edecekti

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington ile müzakere etmek istediğini belirtirken, eğer İran'a saldırmasalardı Tahran'ın nükleer silaha sahip olacağını ve bunu bir saat içinde kullanacağını iddia etti.

Donald Trump yaptığı açıklamada, İran'ın müzakere etme arzusunda olduğunu söyleyerek, "Onlarla güçlü bir konumdan müzakere ediyoruz, çünkü askeri kapasitelerinin ve liderlerinin %100'ü yok edildi." dedi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan ABD Başkanı, "Eğer İran'a saldırmasaydık nükleer silah elde edeceklerdi ve bu dünya için bir tehdit haline gelecekti, çünkü bu silaha sahip olsalardı bir saat içinde kullanırlardı." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın güçlerini ve liderlerini bir buçuk hafta içinde %100 oranında etkisiz hale getirdiklerini kaydetti.

İran'ın ekonomik durumuna değinen Trump, "Bu ülke gıda tedarikinde zorlu bir süreçten geçti. Bu nedenle, İran halkının yararına soya, buğday ve mısır satın almak için İran'ın dondurulmuş fonlarının bir kısmını harcayacağız." diye konuştu.

Bu sürecin yakın zamanda başlayacağını duyuran Trump, bunun "büyük İran" ülkesi için yeni bir pazar olacağını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da işaret ederek bölgede her şeyin normal olduğunu aktaran Trump, dün boğazdan 19 milyon varil petrolün geçtiğini ve bunun tarihte kaydedilen en yüksek oran olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı, İran konusunun yanı sıra Venezuela'daki deprem felaketine de değinerek, Washington'ın ülkeyi sarsan iki güçlü depremin ardından Venezuela'ya yardım sunacağını ilan etti.