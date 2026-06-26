ABD federal mahkemesinden Adalet Bakanlığına Epstein kararı: Gizlilik kaldırılıyor mu?

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ABD Federal Mahkemesi, Adalet Bakanlığının "Jeffrey Epstein" davasına ilişkin bazı hassas belgeler üzerindeki gizlilik kararını kaldırmasına hükmetti. Söz konusu evrakın, reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar ve çocuk ticareti suçlarına iştirak, finansman sağlama veya yardım etme şüphesi bulunan kişilerin listesini içerdiği bildirildi.

Söz konusu yargı kararı, Amerikalı gazeteci Katy Bang’in geçtiğimiz nisan ayında Adalet Bakanlığı ile Federal Savcılık aleyhine ikame ettiği dava neticesinde alındı. Gazeteci Bang, açtığı davada Adalet Bakanlığını, Epstein’ın suç ortaklarının kimliklerini kasıtlı olarak gizlemek ve dosyalardaki verileri yasal sınırların ötesinde sansürlemekle suçlamıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre davacı gazetecinin ihtiyati tedbir kararı verilmesi yönündeki talebi hukuka uygun bulundu. Çıkan kararda, Adalet Bakanlığının 2 Temmuz'a kadar şu materyalleri kamuoyuyla paylaşması karara bağlandı:

Yazışmalar: Gönderici ve alıcıların açık isimlerinin yer aldığı 8 resmi mektup.

Şüpheli Listesi: Suça iştirak ettiğinden şüphelenilen şahısların isimlerini barındıran 2 gizli belge.

FBI Kayıtları: Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tanzim edilen 4 özel rapor ile bazı yabancı unsurlara ilişkin tutulan orijinal inceleme notları.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce Epstein davasına ait 3,5 milyondan fazla belgeyi erişime açtığını duyurmuştu. Ancak federal mahkemenin bu son kararı, doğrudan bugüne kadar "devlet sırrı" ve "gizli" statüsünde tutulan kritik belgelere odaklanıyor.