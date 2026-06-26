İran’dan Körfez ülkelerine: Topraklarınızın bize karşı kullanılmasına izin vermeyin

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İran, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin iyi komşuluk ilişkileri ilkesine bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, 26 Haziran 2026 Cuma günü yayınladığı bildiride, toprakları İran'ı hedef almak amacıyla kullanılan ülkelerin, bu tutumlarını gözden geçirmelerinin beklendiği ifade edildi.

Bildiride, Körfez ülkelerinin, üçüncü bir tarafın kendi topraklarını ve tesislerini İran'a yönelik herhangi bir saldırı için kullanmasına engel olması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Tahran yönetimi, kendi barışçıl nükleer programına ilişkin "ABD ve İsrail'in büyük yalanları" olarak nitelendirdiği iddialara karşı endişelerini dile getirdi.

İran, Körfez ülkelerine, Batı Asya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması yönündeki İran girişimine destek verme ve bu girişime katılma çağrısında bulundu.

İran'ın bu hamlesi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Donald Trump yönetiminin İran ile yaptığı ön anlaşmaya Körfez ülkelerinin desteğini toplamak amacıyla perşembe günü Bahreyn’e, ardından da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’e gerçekleştirdiği ziyaretlerin hemen arkasından geldi.