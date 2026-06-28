AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamadayız

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın yeni bir aşama olduğunu belirterek," Bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır." dedi.

Çelik, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın toplantısı düzenledi.

PKK'nin silah bırakması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce Meclis gündemine gelmesi gerektiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada tabii en kapsayıcı şekilde Mecliste olan ya da olmayan siyasi partilerin desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak ve terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı ama gelinen aşama artık yeni bir aşamadır. Burada bu yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Burada terör örgütünün silah bırakmasının gerçekleşmesi halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği bu terör örgütünü gündemden kaldırmış olacaktır."

"Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyen Çelik, tüm kesimleri sağduyulu ve pozitif bir dil kullanmaya davet etti.

İftira, çarpıtma ve toplumsal hassasiyetleri kışkırtan "aşırı yaklaşımlardan" kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Bu son derece kıymetlidir. Çünkü gerçekten bütün Türkiye'yi ilgilendiren, bütün bölgemizi ilgilendiren meselelerdir bunlar. Burada aşırı yaklaşımlardan kaçınmak, sağduyulu davranmak gerekir, sağduyulu bir dil kullanmak gerekir. Zaman zaman soruyorlar bize, 'Aşırı yaklaşımdan kastınız nedir?' diye. Aslında herkes biliyor aşırı yaklaşımların ne olduğunu.

Sürece eleştiri yerine iftira ve çarpıtmayla yaklaşmak bir aşırı yaklaşımdır. Ayrıca, 'sürece destek veriyorum' başlığı altında, süreci ana odağından uzaklaştıracak yaklaşımlar, aşırı gündemler, toplumun hassasiyetlerini kışkırtacak tavır ve davranışlar da aşırı yaklaşımdır. Sağduyuyla inşallah bu süreci sonucuna ulaştırmayı diliyoruz."