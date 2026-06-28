TRP: Parlamentonun yeniden açılması bileşenlerin hakları için hayati önem taşıyor

2 saat önce

Türkmen Reform Partisi (TRP), Kürdistan Parlamentosu oturumlarının yeniden başlamasına tam destek verdiğini belirterek, bu hamleyi "ulusal ve demokratik bir gereklilik" olarak nitelendirdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu tarafından yapılan açıklamanın ardından, TRP de yasama organının yeniden aktifleştirilmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

TRP tarafından yapılan açıklamada, "Parlamentonun aktifleştirilmesinin; demokratik kurumların güçlendirilmesi, yasama rolünün tesisi ve hükümet çalışmalarının denetlenmesi açısından kaçınılmaz bir adım olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Parlamentonun "halkın evi" ve sorunların çözümü için bir merkez olduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşların taleplerine yanıt verilmesi noktasında Parlamento çalışmalarının yeniden başlamasının genel kamu yararına hizmet edeceği belirtildi.

Parti, Parlamento faaliyetlerine tam bir sorumluluk bilinci ve iş birliği ruhuyla aktif katılım sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Açıklamada ayrıca, temel hedeflerinin Parlamentoyu; halka hizmet eden, tüm etnik ve dini grupların haklarını güvence altına alan, bölgenin istikrar ve kalkınmasını destekleyen güçlü bir platforma dönüştürmek olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tüm siyasi taraflara sorumluluk içerisinde hareket ederek Parlamentonun yeniden aktifleştirilmesi sürecine destek vermeleri çağrısı yapıldı. Bu sayede yasama kurumunun ulusal görevlerini layıkıyla yerine getirebileceği ve vatandaşlar için bir umut kaynağı olacağı vurgulandı.