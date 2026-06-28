CENTCOM: İran’daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki çok sayıda hedefe yönelik ek saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran’a ateşkes anlaşmasına uyması için bir fırsat tanındı; ancak İran, bu sabah M/T Kiku tankerine tek yönlü bir insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek bu fırsatı değerlendirmemeyi tercih etti. Panama bayraklı tanker, iki milyondan fazla varil ham petrol ile Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu. CENTCOM güçleri, ticari gemilere yönelik İran’ın devam eden saldırganlığına doğrudan yanıt olarak bugün hava saldırıları düzenledi. ABD askeri uçakları, İran’ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma tesislerini, insansız hava aracı depolama tesislerini ve mayın döşeme kapasitelerini hedef aldı."

CENTCOM, bölgedeki ticari gemi trafiğinin sürdüğünü ve ABD kuvvetlerinin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nın Mesen köyünün saldırıda hedef alındığı bildirildi.