Başbakan Barzani’den dünya şampiyonu Agit Kabayel’e tebrik

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, WBC ağır sıklette dünya şampiyonluğu unvanını kazanan Kürt boksör Agit Kabayel’i tebrik etti.

Mesrur Barzani, bugün (28 Haziran 2026 Pazar), resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kürt boksör Agit Kabayel'i, WBC ağır sıklette dünya şampiyonu olması vesilesiyle tebrik ettim."

I congratulated champion Agit Kabayel on becoming the first Kurdish WBC World Heavyweight Champion. pic.twitter.com/fPeqeB1eP9 — Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 28, 2026

Tarihi Başarı: Bir Asır Sonra İlk Kez

Kürt boksör Agit Kabayel, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü ringde tarihi bir başarıya imza atarak, dünya ağır sıklet altın kemerini kazanan Almanya vatandaşlığına sahip ilk Kürt boksör oldu. Bu başarı, aynı zamanda yaklaşık bir asırdır hiçbir Alman sporcunun bu unvanı ülkesine kazandıramamış olması nedeniyle büyük bir önem taşıyor.

"İnanılmaz Bir Duygu"

Elde ettiği tarihi zaferin ardından bir mesaj yayınlayan şampiyon boksör, "Bundan sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmam inanılmaz bir duygu." ifadesini kullandı.

Duygularını ifade edecek kelime bulmakta zorlandığını belirten Kabayel, bu unvanı uzun süre koruyabilmek için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

Kimliğini ve Kültürünü Her Zaman Ön Planda Tutuyor

Uluslararası şampiyonalarda Almanya adına ringe çıksa da Agit Kabayel, başarı basamaklarını tırmanırken kendi kimliğini ve kültürünü her zaman gururla taşıyor, başarı kürsülerinde Kürdistan bayrağını dalgalandırıyor.

Bu doğrultuda başarılı boksör, geçtiğimiz süreçte Almanya A Milli Futbol Takımı'nın Kürt asıllı forvet oyuncusu Deniz Undav ile ortak bir fotoğrafını paylaşmış ve bu kareyi "Kürt Gücü" başlığıyla yayınlayarak kökenlerine ve birbirlerine olan desteklerine vurgu yapmıştı.