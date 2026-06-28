Suudi Arabistan'da Aramco helikopteri düştü: 14 ölü

4 saat önce

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait bir helikopterin ülkenin doğusundaki Ras Tanura bölgesinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre kaza, bugün (28 Haziran 2026 Pazar) sabah saat 06:00 sularında meydana geldi.

Bakanlık, şirkete ait bir helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle Ras Tanura bölgesinde düştüğünü doğruladı.

Kurtulan Olmadı: Tamamı Suudi Vatandaşı

Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, helikopterde bulunan 14 personelin tamamının kaza yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Bakanlık, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla sivil havacılık ve ilgili emniyet birimleri tarafından çok yönlü bir teknik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol tesislerinden birine ev sahipliği yapan Ras Tanura bölgesi, Saudi Aramco'nun hem petrol rafine etme hem de deniz yoluyla ihracat operasyonlarında stratejik bir merkez konumunda bulunuyor.

Yetkililer, kazanın tesislerdeki üretim ve sevkiyat operasyonlarına etkisine dair henüz bir açıklama yapmadı.