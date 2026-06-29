Suriye’de Kürtlere vatandaşlık verilmesinde ikinci aşama başlıyor

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Suriye İçişleri Bakanlığı, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ikinci aşamasının uygulandığını duyurdu. Bu kapsamda, vatandaşlık başvurusu yapan Kürtlerin idari ve hukuki mülakatların yapılmasına başlandı.

Suriye Nüfus ve Sivil Kayıt Genel Müdürü Abdullah el-Abdullah, 28 Haziran 2026 Pazar günü, yaptığı açıklamada, Rojava Kürtlerine vatandaşlık verilmesi sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Sürecin işleyişine dair öne çıkan başlıklar şunlardır:

İkamet Şartı: 13 sayılı Kararname, yalnızca Suriye toprakları içerisinde ikamet eden Kürtleri kapsamaktadır. Bu şart, başvuruların kabul edilmesi için temel hukuki dayanak olarak belirlenmiştir.

Dijital Kayıt Sistemi: Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, kayıt işlemlerini düzenlemek ve mülakat tarihlerini belirlemek amacıyla elektronik bir uygulama başlattı.

Başvuru Yoğunluğu: Mülakatların en yoğun yapıldığı bölge Haseke ili oldu. Haseke’de ilk gün yaklaşık 250 kişi mülakata alınırken, diğer illerde bu sayı ortalama 150 olarak gerçekleşti.

Mülakatların Amacı: Görüşmelerin temel amacı, bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve başvuru sahibinin şahsi katılımını sağlamaktır. Vatandaşlık yasalarına uygun olarak, bu prosedür dışında ek bir şart dayatılmamaktadır.

Abdullah, söz konusu kararnamenin Kürt olmayanları veya Suriye dışında ikamet edenleri kapsamadığının altını çizdi.

Şu an itibarıyla başvuruların, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti için inceleme aşamasında olduğu belirtildi. İdari prosedürlerin tamamlanması ve dosyaların titizlikle tetkik edilmesinin ardından, nihai isim listeleri hazırlanarak onaylanacak ve resmi olarak kamuoyuna ilan edilecek.