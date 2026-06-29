Haaretz: İsrail, Katar ve Suudi Arabistan'a gelişmiş askeri sistemler sattı

4 saat önce

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, aralarında resmi diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen, İsrailli savunma şirketlerinin Katar ve Suudi Arabistan’a yüzlerce milyon dolar değerinde gelişmiş askeri sistemler tedarik ettiğini iddia etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, elde edilen belgeler ve görüntüler, Katar’ın Elbit Systems tarafından geliştirilen "C-Music" hava savunma sistemini, aralarında Emir’e ait uçağın da bulunduğu üst düzey devlet yetkililerine ait özel jetler için satın aldığını ortaya koydu. Ayrıca hem Katar hem de Suudi Arabistan’ın, Boeing şirketiyle yapılan sözleşmeler aracılığıyla F-15 savaş uçakları için İsrail yapımı parçalar, kaska monteli nişangah sistemleri ve gece görüş ekipmanları temin ettiği belirtildi.

Haberde, Elbit Systems ve İsrail Havacılık Sanayii (IAI) gibi dev savunma şirketlerinin, Katar ve Suudi Arabistan’daki çeşitli askeri projelere dolaylı yollardan dahil olduğu kaydedildi. Güdümlü füzeleri tespit etme ve lazer teknolojisiyle etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olan C-MUSIC sisteminin, Katar'a ait üç özel uçağa entegre edildiği; bu uçaklardan birinin Katar Emiri’nin geçtiğimiz yılki Tahran ziyaretinde kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrailli şirketlerin ABD koordinasyonunda yürütülen Katar F-15 savaş uçağı programında alt yüklenici olarak aktif rol aldığı vurgulandı. Bu çerçevede Katar’ın, pilot kasklarına yerleştirilen 160 adet JHMCS (Müşterek Kaska Monteli Nişangah Sistemi) ünitesini 35 milyon dolar karşılığında satın aldığı; Suudi Arabistan’a ise F-15SA tipi savaş uçakları için yüzlerce gelişmiş kask ve gece görüş sistemi sağlandığı ifade edildi.

Haaretz, söz konusu ticaretin perde arkasında ise eski bir üst düzey MOSSAD yetkilisi ile emekli General Yoav Mordechai’nin ortak olduğu bir şirketin bulunduğunu yazdı.