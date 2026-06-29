Hoşyar Zebari: Kürdistan Bölgesi, özgürlük ve demokrasinin kalesidir

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Yürütme Kurulu Üyesi Hoşyar Zebari, Kürdistan Bölgesi’nin özgürlük arayanlar ve mazlumlar için güvenli bir liman olmaya devam edeceğini vurgularken; yolsuzluk yapanların ve suçluların bölgeyi bir "sığınak" olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

KDP'li yetkili Hoşyar Zebari, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ni "Irak’ta özgürlük ve demokrasinin kalesi" olarak nitelendirdi.

Zebari, Kürdistan Bölgesi’nin özgürlük arayanlar ve mazlumlar için güvenli bir liman olmaya devam edeceğini vurgularken; yolsuzluk yapanların ve suçluların bölgeyi bir "sığınak" olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Hoşyar Zebari’nin bu açıklamaları, Irak Hükümetinin yürüttüğü geniş kapsamlı bir yolsuzluk operasyonunun ardından geldi. Dün (28 Haziran 2026 Pazar) Irak Terörle Mücadele Birimi ve güvenlik güçleri, Yüksek Yargı Konseyi ile koordineli olarak geniş çaplı bir baskın düzenledi.

Irak resmi haber ajansına konuşan üst düzey kaynaklar, aralarında üst düzey bürokratlar ve milletvekillerinin de bulunduğu 47 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.