Irak’ta "yolsuzluk" operasyonu: 24 saatte 67 milletvekili ve üst düzey yetkili gözaltına alındı

3 saat önce

Irak'ta kamu kaynaklarını koruma ve yolsuzlukla mücadele kapsamında başlatılan operasyonların ilk 24 saatinde, aralarında milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre operasyonun ilk gününde aralarında milletvekilleri, siyasetçiler, üst düzey devlet görevlileri, şirket sahipleri ve yatırımcıların bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları, bu operasyonun yalnızca bir başlangıç olduğunu belirtti. Önümüzdeki 72 saat içerisinde, aralarında hükümet ve parti yetkililerinin de bulunduğu 200 ismin daha gözaltına alınmasının planlandığı bildirildi. Söz konusu hamle, 6 aylık kapsamlı stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Operasyonla eş zamanlı olarak Özel Kuvvetler ve Terörle Mücadele Birimleri, Yeşil Bölge ve Bağdat’ın ana arterlerinde konuşlandırıldı. Firar girişimlerini engellemek adına sınır kapıları ve havalimanlarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Bazı zanlıların kaçma veya gizlenme girişiminde bulunduğu ancak tüm çıkış noktalarının kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, operasyona ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bu sadece bir başlangıç. Hükümet, halkın malını korumakla yükümlüdür ve artık yolsuzluğa karşı sessiz kalmayacağız. Devlet, yasanın gücüne sahip olmalıdır; yolsuzluk yapanların devletin bünyesinde kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.