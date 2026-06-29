Bakırhan: Çerçeve yasa, eşit yurttaşlığın ve özgür yaşamın kapısını açmalıdır

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çerçeve yasanın yerel demokrasi, anadil hakkı ve eşit yurttaşlığın teminatı olması gerektiğini vurguladı.

Bakırhan, İstanbul Bağcılar’da düzenlenen "Özgürlük Mitingi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında toplumsal barış için "Çerçeve Yasa" çağrısı yapan Tuncer Bakırhan, bu yasanın yerel demokrasi, anadil hakkı ve eşit yurttaşlığın teminatı olması gerektiğini vurguladı.

Kürt sorununun çözümünde Abdullah Öcalan’ın rolüne dikkat çeken Bakırhan, "Savaşı durduracak tek muhatap Sayın Öcalan’dır. Tecrit kaldırılmalı ve toplumla buluşma koşulları sağlanmalıdır." dedi.

Türkiye'deki ekonomik krizin temelinde 50 yıllık çatışma sürecinin yattığını belirten Bakırhan, demokratik bir cumhuriyet için cesaret ve yüzleşme çağrısında bulundu.

Bakırhan, Türkiye’nin tarihi bir eşikte olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Artık Kürdün inkar edildiği, Alevinin reddedildiği bir düzeni Türkiye kaldıramaz. İlk düğmeyi doğru iliklemek için mecliste net ve cesur bir çerçeve yasa çıkarılmalıdır. Barışın kapısı gelmek isteyen herkese açık tutulmalıdır."

Bakırhan, çözümün lütuf değil, halkın mücadelesinin bir sonucu olduğunu vurguladı.