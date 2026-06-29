Irak Dışişleri Bakanı Şam’da: Gündem ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ikili ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere resmi bir ziyaret kapsamında Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriyeli mevkidaşı Esaad Şeybani’nin daveti üzerine bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi) Şam’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Hüseyin’in ziyareti kapsamında Suriyeli üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme yapması bekleniyor. Görüşmelerin ana gündem maddelerini; siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi oluşturuyor.

Görüşmelerde ayrıca, son gelişmeler ile ortak zorluklar karşısında Bağdat ve Şam arasındaki koordinasyon ve istişare kanallarının artırılması hedefleniyor. Bölgesel istikrarın desteklenmesi ve güvenlik mekanizmalarının tesisi de masadaki kritik konular arasında yer alıyor.

Suriye’de 2024 yılında yaşanan iktidar değişimi ve Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Irak Hükümeti, Ahmed Şaraa liderliğindeki yeni Suriye yönetimiyle güçlü bağlar kurmak için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz süreçte, ortak sınırların korunması, terörle mücadele ve ticari ilişkilerin canlandırılması amacıyla Bağdat’tan Şam’a birçok güvenlik ve ticaret heyeti gönderilmişti.