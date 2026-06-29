Mukteda Sadr'dan "yolsuzluk" operasyonuna destek

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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi tarafından başlatılan "yolsuzluk" operasyonlarına tam desteğini ifade ederek, bu amaçla önümüzdeki cuma günü kitlesel bir "barışçıl yürüyüş" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Mukteda es-Sadr, bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi), yayımladığı mesajda, Başbakan Ali Zeydi’nin yolsuzlukla mücadele kapsamında başlattığı gözaltı dalgasını "kahramanca bir reform hamlesi" olarak nitelendirdi. Sadr, bu adımların kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yolsuzluk yapanların ülkenin kaynaklarını ele geçirmesinin ardından bu operasyonun Iraklıların kalbinde yeniden umut yeşerttiğini ifade eden Sadr, sürecin başarısında rol oynayan Irak yargısını ve başta Terörle Mücadele Birimi olmak üzere tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.

Sadr, mesajının devamında, destekçilerine seslenerek, bu reform hamlesine destek vermek ve halkın iradesini göstermek amacıyla önümüzdeki cuma günü barışçıl bir yürüyüş düzenlenmesini istedi. Yanlılarına uyarıda da bulunan Sadr, yürüyüş sırasında yalnızca "Seyyidü’l-Islah" İmam Hüseyin’in sancakları ile Irak bayrağının taşınması, başka hiçbir slogan veya bayrağın kullanılmaması talimatını verdi.

Mukteda es-Sadr’ın bu açıklaması, Irak Hükümetinin yürüttüğü geniş kapsamlı bir yolsuzluk operasyonunun ardından geldi. Dün (28 Haziran 2026 Pazar) Irak Terörle Mücadele Birimi ve güvenlik güçleri, Yüksek Yargı Konseyi ile koordineli olarak geniş çaplı bir baskın düzenlemişti.

Operasyon kapsamında aralarında üst düzey bürokratlar ve milletvekillerinin de bulunduğu onlarca şüpheli gözaltına alınmıştı.