Irak Başbakanı: Hükümet çalınan paraları geri getirecek

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, yasa dışı silahların devlet tekelinde toplanması sürecinin fiilen başladığını belirterek, uluslararası koalisyon güçlerinin önümüzdeki eylül ayı sonunda Irak’tan tamamen çekileceğini açıkladı.

Ali Zeydi, bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Bağdat büyükelçilerini kabul etti. Kabulde Başbakan Zeydi, hükümetin orta ve uzun vadeli vizyonunu, yapısal reform paketlerini ve kalkınma hamlelerini paylaştı.

Kamu güvenliğine ilişkin stratejik mesajlar veren Ali Zeydi, "Silahların devlet otoritesine tabi kılınması yalnızca bir söylem değildir, bu doğrultuda somut adımlar atmaya başladık ve süreci kararlılıkla nihayete erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası askeri misyonun statüsüne dair takvimi netleştiren Başbakan Zeydi, "Önümüzdeki 30 Eylül tarihi, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan tamamen çekileceği nihai gün olacaktır." dedi.

Yolsuzlukla mücadele operasyonlarına da değinen Zeydi, kamu maliyesinde hiçbir suistimale göz yumulmayacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"Kanunları çiğneyenlere ve Irak halkının zenginliklerini gasp edenlere karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceğiz. Geçmiş dönemlerde usulsüz yöntemlerle piyasadan hortumlanan tüm devlet fonlarının ve milli varlıkların ülkeye geri kazandırılması için hukuki süreçleri kararlılıkla yürüteceğiz."

Irak'ın bölgesel jeopolitikteki konumunu da değerlendiren Başbakan, ülkeyi bir "çatışma ve hesaplaşma sahası değil, bölgesel ortak çıkarların buluşma noktası" haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Zeydi, hiçbir dış gücün, yerel aktörler veya paravan yapılar vasıtasıyla Irak'ın egemenlik haklarını ihlal etmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Başbakan'ın bu açıklamaları, Bağdat'ta sarsıcı hukuki hareketliliklerin yaşandığı bir döneme denk geliyor. Dün (28 Haziran Pazar) sabaha karşı Irak Terörle Mücadele birimi, Yüksek Yargı Konseyinin talimatıyla geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, yolsuzluk şebekelerine dahil oldukları gerekçesiyle aralarında üst düzey bürokratların ve parlamenterlerin de bulunduğu çok sayıda kritik isim gözaltına alınmıştı.