Umman: Hürmüz'de seyrüsefer uluslararası hukuka uygun olmalı

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Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere vergi ve harç uygulanması yönündeki kararları desteklemediğini belirterek, uluslararası hukuk uyarınca seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini vurguladı.

Bakan Bedr el-Busaidi, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, Monte Carlo Doualiya radyosuna verdiği mülakatta, Hürmüz Boğazı geçiş ücretleri hususunda ülkesinin duruşuna dair oluşabilecek her türlü belirsizliği kesin bir dille reddetti.

Umman Dışişleri Bakanı, gemilerin boğazdan geçişine vergi getirilmesine yönelik hiçbir girişime destek vermeyeceklerini, çünkü bu durumun uluslararası hukuka ve denizlerde seyrüsefer serbestisi ilkesine aykırı olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin herkes için güvenli, istikrarlı ve serbest kalması gerektiğinin altını çizen Busaidi, bu suyolunun küresel ekonomi ve İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri için hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Ummanlı Bakan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yapılacak her türlü mutabakat veya anlaşmanın, tüm tarafların haklarını koruyacak şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde gelişmesi gerektiğini yineledi.

Öte yandan bugün, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, kendisine ait resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ortak Hürmüz Komisyonu"nun ilk toplantısının Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu.

Garibabadi, toplantıda boğaza ilişkin güncel stratejik konulara odaklanıldığını ve her iki tarafın boğazın gelecekteki yönetim planlarına dair fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Umman Hükümetinin bu net pozisyonu, bölgede Washington ile Tahran arasında tansiyonun zirve yaptığı bir döneme denk geliyor.

Son günlerde Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kontrol altına alma ve gemilerden vergi tahsil etme girişimleri nedeniyle ABD ile İran arasında büyük bir gerilim yaşanıyordu.

Bu süreçte Washington, ticari gemilerin İran kontrolünden uzak kalması amacıyla rota değiştirerek Umman karasularından geçmesini teşvik eden adımlar atmıştı.