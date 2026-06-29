Lavrov: Batılı ülkeler tehdit ve şantaj yöntemlerine başvuruyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin diğer devletlerle ilişkilerinde tehdit, şantaj ve zorlama yöntemlerini kullandığını belirterek, Rusya'nın müttefikleriyle birlikte bu tehlikeli eğilimlere karşı koymak ve bunları aşmak için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Bakan Sergey Lavrov, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü, Rusya Uluslararası Hukuk Derneği'nin 69. Yıllık Toplantısına katılanlara hitaben bir karşılama mesajı yayımladı.

Lavrov mesajında, "Batılı ülkeler, tek taraflı yasa dışı yaptırımlardan doğrudan askeri saldırılara kadar uzanan, çok geniş yelpazede tehdit ve baskı mekanizmalarını pervasızca uygulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Rus Bakan, Moskova'nın küresel arenadaki ortaklarıyla birlikte dünya genelinde uluslararası hukuki temelleri güçlendirmeye ve Batı'nın söz konusu dayatmacı politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Batı'nın bu hukuk dışı yaklaşımlarına somut örnekler verilen metinde, Rusya'nın Batılı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması, Suriye'ye karşı yürürlüğe konan "Sezar Yasası" yaptırımları ve geçmişte Venezuela'ya uygulanan ağır ambargolar hatırlatıldı.

Mesajda, uluslararası hukuk normlarına göre yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan ve yürürlüğe konan yaptırımların meşru ve yasal kabul edilebileceğinin altı çizildi.