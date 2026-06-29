CHP'de "mutlak butlan" krizi: Özgür Özel'den yeni parti sinyali

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığına iade edilmesinin ardından parti içindeki kriz tırmanıyor. CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız." çıkışı, kulislerde yeni bir parti kuruluşunun güçlü bir ihtimal olarak değerlendirilmesine yol açtı.

Habertürk’te yer alan bilgilere göre Özgür Özel’e yakın kurmaylar, olağanüstü kurultay çağrısı için yasal 45 günlük sürenin 26 Temmuz’da dolacağını hatırlattı. Tüzük gereği kurultay kararının en geç 11 Temmuz’da ilan edilmesi gerektiğine dikkat çeken kaynaklar, bu aşamada temkinli bir bekleme kararı aldıklarını vurguladı.

Özel cephesinde, 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtayın nihai kararı vererek hukuki belirsizliği ortadan kaldıracağı yönündeki beklenti ise ağırlığını koruyor.

Masadaki Formül: Anadolu Birliği ve Yenilik Partisi ile Temas

Olası bir erken veya baskın seçim ihtimaline karşı risk almak istemeyen Özgür Özel ve ekibi, seçime girme yeterliliğine sahip mevcut partilerle dirsek teması kuruyor.

Bu doğrultuda Özel’in kurmaylarının, Anadolu Birliği Partisi (ABP) ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz’ın liderliğindeki Yenilik Partisi ile stratejik görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu formülle, hukuki sürecin tıkanması durumunda hızlıca seçime girme hakkı olan bir çatı yapıya geçilmesi planlanıyor.

Yeni Yapının Adı: "Yeni Parti" İddiası

Yeni parti kurma hazırlıklarını asgari ve azami senaryolara göre paralel şekilde yürüten Özel cephesinde, teşkilatlanma ve isim çalışmaları da hız kazandı.

Ankara kulislerinde, kurulması muhtemel bu yeni siyasi oluşum için "Yeni Parti" isminin tabelaya asılacağı iddiaları güçlü bir şekilde dile getiriliyor.