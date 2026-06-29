Lübnan-İsrail anlaşmasında 4 aşamalı plan

3 saat önce

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında yürütülen müzakerelere ait gizli askeri ek basına sızdı. Belgeye göre Lübnan ordusu, Hizbullah’ın tamamen silahsızlandırılmasını ve askeri altyapısının tasfiye edilmesini taahhüt ederken, İsrail de buna karşılık kuvvetlerini Lübnan topraklarından kademeli olarak çekecek.

Şark News yayın kuruluşu, Lübnan ile İsrail arasındaki anlaşmanın askeri ekini oluşturan gizli bir belgeyi ifşa ederek Güney Lübnan'daki güç dengelerini kökten değiştirecek stratejik planı gözler önüne serdi. Dört gün süren yoğun ve kritik müzakerelerin ardından şekillenen mutabakat, radikal askeri düzenlemeler barındırıyor.

Sızan belgelere göre taraflar, Litani Nehri'nin güneyindeki bir bölgeyi "pilot bölge" olarak belirleme hususunda uzlaştı. Bu bölgedeki uygulama takvimi şu 4 aşamadan oluşacak:

1. Aşama: Devlet dışı tüm silahlı unsurlara karşı yasal süreçlerin başlatılıp, tüneller, mühimmat depoları ve komuta merkezleri dahil olmak üzere askeri altyapılarının tamamen imha edilmesi.

2. Aşama: Tarafların üzerinde mutabık kaldığı tarafsız bir üçüncü tarafın, bölgede Hizbullah'a ait hiçbir askeri varlık ve silah kalmadığını doğrulamak amacıyla denetim ve teftiş yapması.

3. Aşama: Lübnan ordusunun bölgeye tahkimat yaparak güçlü bir şekilde konuşlanması; yasa dışı her türlü askeri hareketliliği engellemek adına bölgedeki tek yetkili otorite olması.

4. Aşama: Lübnan'ın uluslararası mali ve lojistik destekle bölgede yeniden imar sürecini başlatması.

Belgelerde ayrıca, "Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu" adıyla yeni bir yapının kurulmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. Bu grup, mutabakat maddelerinin eksiksiz uygulanmasını izlemek ve olası ihlallerin önüne geçmek adına 7/24 esasıyla çalışacak. Komisyon, hazırlayacağı dönemsel raporları doğrudan her iki ülkenin siyasi makamlarına sunacak.

Sızıntı metninde, Lübnan ordusunun, başta Hizbullah olmak üzere tüm illegal grupların silahsızlandırılmasını garanti altına almak adına gerekli her türlü operasyonel önlemi almayı taahhüt ettiği belirtildi. Anlaşmaya göre bu yapıların Lübnan toprakları içerisinde hiçbir askeri kapasitesi ve rolü kalmayacak.

Söz konusu tasfiye sürecinin yerinde tescil edilmesine paralel olarak İsrail, Lübnan ordusunun konuşlanma takvimiyle eş güdümlü ve şartlı bir şekilde, birliklerini Lübnan topraklarından aşamalı olarak geri çekecek.

Stratejik anlaşmanın temel hedefi; silah ve karar yetkisinin yalnızca devletin tekelinde bulunmasını sağlayarak Lübnan’ın tüm toprakları üzerindeki egemenliğini yeniden tesis etmek ve İsrail için uzun vadeli sınır güvenliğini garanti altına almak olarak açıklandı.

ABD’nin ara buluculuğu ve kolaylaştırıcılığıyla yürütülen bu mutabakatın düzenli olarak gözden geçirileceği, metindeki olası yorum farklılıklarının veya pürüzlerin ise üçlü mekanizma (Lübnan-İsrail-ABD) vasıtasıyla diyalog yoluyla çözüleceği kaydedildi.