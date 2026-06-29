İran’dan ABD ile doğrudan müzakere iddialarına yalanlama

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İran Dışişleri Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Amerikan tarafıyla hiçbir düzeyde doğrudan müzakere veya görüşme toplantısının gündemlerinde yer almadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'li temsilcilerin Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin, mutabakat zaptı maddelerinin uygulanmasını takip etmek üzere Doha'da bulunacak olan İran heyetiyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Bekayi, önümüzdeki süreçte ABD tarafıyla doğrudan bir temas veya müzakere gerçekleştirilmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

Mutabakat zaptı hükümlerinin, özellikle de petrol satışı ve bloke edilen finansal varlıklara erişim hususlarının uygulama safhasına ilişkin bilgi veren Bekayi, "ABD'nin 10. madde kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin olarak, petrol satışı için gerekli muafiyetler ve lisanslar Washington tarafından dondurulup çıkarılmıştır, biz de şu an bu uygulama sürecini yakından takip ediyoruz." dedi.

Sözcü Bekayi ayrıca, İran'ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakılmasını içeren 11. maddenin takibi için bu hafta Doha'ya uzman teknik bir heyet gönderileceğini duyurdu.

Nihai bir anlaşma zemini için müzakerelerin başlama takvimine de değinen Bekayi, "Henüz nihai anlaşma için müzakere aşamasına geçmedik." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü, mutabakat zaptının 13. maddesi uyarınca, nihai anlaşma müzakerelerinin başlayabilmesi için 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin eksiksiz şekilde yürürlüğe girmesi ve bu süreçlerin sürdürülebilirliğinin kanıtlanması gerektiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Sözcüsü'nün bu net yalanlaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu, "İran bizden bir toplantı talep etti ve bu kritik görüşme yarın Doha'da gerçekleştirilecek." yönündeki iddialarının hemen ardından geldi.

Öte yandan, Washington ile Tahran arasındaki diplomatik trafiğe yakın kaynaklar Reuters haber ajansına verdikleri demeçte, önümüzdeki günlerde ABD ve İran teknik ekiplerinin Katar'ın başkenti Doha'da konuşlanacağını doğruladı.

Kaynaklar, bu temasların doğrudan bir müzakereden ziyade, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptının teknik uygulama mekanizmalarını netleştirmek amacını taşıdığını ileri sürdü.

Aynı kaynaklar, teknik ekiplerin temel görevinin mutabakat maddelerinin sahadaki yürütülüşünü denetlemek olduğunu aktarırken, ara bulucu aktörlerin, iki ülke arasında olası bir operasyonel kazayı önlemek ve saha gerilimini düşürmek amacıyla taraflar arasında özel bir dolaylı iletişim kanalı tesis ettiğini de sözlerine ekledi.