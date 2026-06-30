Venezuela’da deprem felaketi: Can kaybı 1943’e yükseldi

1 saat önce

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerin ardından bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Yapılan son resmi açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 1943’e ulaştı.

Venezuela’da 24 Haziran tarihinde gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısında kritik artış yaşandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında felaketin boyutlarını güncel verilerle paylaştı.

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943’e yükseldiğini duyurdu. Bölgedeki hastanelerin ve sahra merkezlerinin yoğun mesaisinin sürdüğünü belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 10 bin 571 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 24 Haziran'da Venezuela'da sadece 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki dev deprem meydana geldi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan ilk incelemelerde, depremlerin yol açtığı hasarın maliyetinin 6,7 milyar dolar olduğu hesaplandı.

27 Haziran itibarıyla kayıp olduğu bildirilen kişi sayısının 68 bini aşması, can kaybının önümüzdeki günlerde trajik bir şekilde artabileceği korkusunu tetikliyor. Bölgede uluslararası destekle yürütülen arama-kurtarma operasyonları zamana karşı yarışırken, enkaz altındaki binlerce kişi için umutlar azalıyor.