Peşmerge yetkilisi: Peşmerge tarihinde yeni bir sayfa açtık

"Kürdistan Bölgesi, toplam 11 piyade tümeninden oluşan birleşik bir askeri güce sahip olacaktır"

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Peşmerge Bakanlığı Enformasyon ve Farkındalık Müdürü Osman Muhammed, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi ve reform sürecinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Kurdistan24’ün 30 Haziran 2026 Salı günü yayınlanan "Basi Roj" programına katılan Osman Muhammed, Peşmerge Bakanlığında yapılan reform sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhammed, daha önce farklı birimler altında faaliyet gösteren güçlerin tek bir çatı altında toplanmasında çok ileri bir aşamaya gelindiğini vurguladı.

Eski askeri yapının yerini modern bir bölge komutanlığı sistemine bıraktığını belirten Muhammed, şu detayları paylaştı:

"Eski 70 ve 80 birimlerinin yapısı kökten değiştirilerek bölge komutanlıklarına dönüştürüldü. 1. Bölge Komutanlığı; tüm tümen ve tugaylarıyla birleşme sürecini tamamlamıştır. 2. Bölge Komutanlığında ise sadece bazı idari işler kalmış olup, bu sürecin eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasını öngörüyoruz. Nihai aşamada 1. Bölge’de 6 tümen, 2. Bölge’de ise 5 tümen olmak üzere Kürdistan Bölgesi, toplam 11 piyade tümeninden oluşan birleşik bir askeri güce sahip olacaktır."

Projenin başarısını Başbakan Mesrur Barzani’nin son beş yıldır süregelen kararlı tutumuna bağlayan Muhammed, "Hükümetin doğrudan talimatları ve Başbakan’ın ısrarı sayesinde Peşmerge tarihinde yeni bir sayfa açtık." dedi. Ayrıca, birleşme sürecinin subay ve askerlerin haklarının eşitlenmesi, sistemin modernizasyonu ve uluslararası müttefiklerin taleplerinin karşılanması açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Mali reformlara da değinen Muhammed, Peşmerge güçlerinin mali sisteminin artık tamamen şeffaf hale getirildiğini söyledi. Peşmerge personelinin yüzde 97’sinin maaşlarını artık "Benim Hesabım" projesi kapsamında banka üzerinden aldığını, kalan yüzde 3’ünün de çok kısa sürede sisteme dahil edileceğini açıkladı.

Irak Hükümetinin Peşmerge’ye yönelik tutumunu eleştiren Osman Muhammed, Bağdat’ın anayasal ve yasal sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguladı. Muhammed, "Irak Hükümeti, Peşmerge’nin bütçesi ve silahlandırılması konusunda ihmalkar davranıyor. Bugüne kadar Irak Savunma Bakanlığından Peşmerge adına herhangi bir bütçe veya lojistik destek alınmamıştır." ifadelerini kullandı.