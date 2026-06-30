Erbil ve Bağdat’tan ortak adım: Yasa dışı sınır kapıları kapatılıyor

2 saat önce

Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yasa dışı sınır kapılarının kapatılması, kaçakçılığın önlenmesi ve ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla üst düzey ortak bir heyet oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Irak Sınır Kapıları Kurumu, Kürdistan Bölgesi ile sınır hatlarında saha incelemeleri yapacak ve yasa dışı tüm noktaları kapatacak ortak bir heyet oluşturulmasına karar verdi.

Sınır Kapıları Kurumu başkanlığında ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan heyetin temel görevi, Kürdistan Bölgesi’ndeki sınır hatlarında kapsamlı incelemeler yapmak olacak. Heyet, devlet denetimi dışında ve resmi izin olmaksızın faaliyet gösteren yasa dışı sınır noktalarını tespit ederek kalıcı olarak kapatacak.

Bu stratejik hamle ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılması, gümrük, sağlık ve güvenlik prosedürlerine tabi olmayan ticari geçişlerin durdurulması amaçlanıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle gümrük gelirlerinin düzene girmesi, kamu kaynaklarındaki israfın önlenmesi ve ülke ekonomisinin güvenliğinin korunması bekleniyor.