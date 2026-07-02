Sirwan Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine bir hafta sonra ulaşıldı

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Halepçe’de serinlemek için girdiği Sirwan Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki Bawan Yusuf’un cansız bedenine, arama çalışmalarının sekizinci gününde ulaşıldı.

Halepçe Sivil Savunma Sözcüsü Zanyar Omer, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, 26 Haziran 2026 Cuma akşamı nehre giren ve kaybolan 18 yaşındaki Bawan Yusuf’un cansız bedenine bugün ulaşıldığını bildirdi.

Sözcü Omer, Newroli bölgesindeki, nehir kıyısında bulunan cenazenin, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna nakledildiğini söyledi.

Bu olay, Halepçe ili sınırları içerisinde son bir ayda kayıtlara geçen ikinci boğulma vakası oldu.