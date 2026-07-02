Irak Parlamentosundan 7 yolsuzluk dosyası için soruşturma hamlesi

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Irak Parlamentosu, yargı ile yürütülen koordineli çalışmalar ve bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından, yedi büyük yolsuzluk dosyası hakkında soruşturma başlatılması için hükümete çağrıda bulundu.

Irak Parlamentosu Basın Ofisi tarafından bugün (2 Temmuz 2026 Perşembe), yapılan resmi açıklamada, yolsuzluğun yıllardır devlet kurumlarını zedelediği ve ülkenin siyasi istikrarına yönelik en ciddi tehdit haline geldiği vurgulandı. Açıklamada, geçmişteki her yeni hükümet döneminde benzer vaatlerin verildiği ancak sahada somut bir başarı elde edilemediği eleştirisinde bulunuldu.

Parlamento, 28 Haziran 2026 tarihini Irak halkı için şeffaf bir geleceğin başlangıcı olarak nitelendirdi. Yargının talebi doğrultusunda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının, yolsuzluğa karşı başlatılan "Şafak Operasyonu"nun temel taşı olduğu ifade edildi.

Parlamento, ilgili komisyonlar aracılığıyla toplanan tüm bilgi ve belgelerin yolsuzlukla mücadele birimlerine teslim edileceğini duyurdu. Süreci denetlemek amacıyla özel bir komisyon kurulacağı, temel hedefin ise anayasa ve yasalar çerçevesinde çalınan paraların devlet hazinesine iadesi ve adaletin tesisi olduğu belirtildi.