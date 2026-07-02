Venezuela’da 8 gün sonra gelen mucize kurtuluş

3 saat önce

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, bir alışveriş merkezi enkazında mahsur kalan 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores, felaketin 8. gününde yürütülen bir operasyonla sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü La Guaira eyaleti olan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan uluslararası kurtarma seferberliği sonuç verdi. Bir alışveriş merkezinin otopark katında, yaklaşık 9 metre derinlikte mahsur kalan Flores’e, Şili’den gelen uzman ekipler ulaştı.

Kurtarma anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Flores’in, devasa beton bloklar ve moloz yığınları arasındaki dar bir boşluktan parmaklarını uzatarak dışarıyla temas kurduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Şili İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, operasyonun son derece hassas bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Ekiplerin, Flores’e ulaşmak için açılan dar tünel vasıtasıyla hortum ve şırıngalar kullanarak su, sıvı gıda ve ilaç takviyesi yaptığı bildirildi. Bu lojistik desteğin, Flores’in sekizinci güne kadar hayatta kalmasında kritik rol oynadığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) ekibi yetkilisi Sebastian Mocorquer, kurtarma operasyonunu "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Tıbbi literatürde "altın zaman dilimi" olarak kabul edilen ilk 72 saatin çoktan geçildiğine dikkat çeken Mocorquer, "Yedi günün ardından gelen bu tür kurtuluşlar, ancak çok istisnai koşullarda ve profesyonel müdahaleyle mümkün olabilir." açıklamasında bulundu.

Venezuela genelinde enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sürerken, Flores’in kurtuluşu bölgede hala enkaz altında yakınları olan aileler için büyük bir umut kaynağı oldu.