Toplu mezarların açılması hızlanıyor: Erbil ve Bağdat’tan ortak ekip kararı

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Kürdistan Bölgesi ile Irak Hükümeti, toplu mezarların açılması sürecini hızlandırmak amacıyla ortak bir ekip kurma kararı aldı.

Kürdistan Bölgesi Şehitler ve Enfal İşleri Bakanlığı Toplu Mezarlar Müdürü Aram Nuri, bugün (2 Temmuz 2026 Perşembe), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Bağdat’ta Irak Şehitler Kurumu Başkanı ile gerçekleştirilen toplantının ayrıntılarını paylaştı.

Toplantıda, toplu mezarların tespiti ve açılması sürecinin ele alındığını belirten Aram Nuri, "Süreci hızlandırmak ve profesyonel bir yönetim sağlamak amacıyla, daha önce olduğu gibi bakanlığımız ile Irak Şehitler Kurumu arasında ortak bir ekibin yeniden yapılandırılmasını önerdik." dedi.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Toplu Mezarlar Yasası’ndaki değişiklik taslağı oldu. Kürdistan Bölgesi tarafı, yasal düzenlemelerde toplu mezarlar dosyasının doğrudan hem Irak Şehitler Kurumu hem de Kürdistan Bölgesi Şehitler ve Enfal İşleri Bakanlığı ile ilişkilendirilmesini teklif etti. Aram Nuri, "Enfal mağdurlarının ve soykırım şehitlerinin tüm kayıtları bizde bulunuyor. Bu nedenle sürecin her aşamasında bakanlığımızın fiilen yer alması bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Şehitler Kurumu Başkanı’nın önerilere olumlu yaklaştığını ifade eden Nuri, hukuki altyapının oluşturulması için ortak bir ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Nuri ayrıca, önümüzdeki günlerde Iraklı yetkililerin Erbil’i ziyaret ederek ortak mutabakat zaptını imzalamasının planlandığını belirtti