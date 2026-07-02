Türkiye'den Şam’daki saldırıya kınama: İstikrarı hedef alan bir girişim

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı "istikrarı hedef alan bir girişim" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırının bölgedeki istikrar çabalarını sekteye uğratmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziyelerin iletildiği açıklamada, "Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliğini muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır." sözleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasını, "Türkiye, bu süreçte Suriye’yle dayanışmasını sürdürecektir." ifadesiyle tamamladı.