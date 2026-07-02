Şam’daki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 7 ölü, 22 yaralı

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Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen patlamada, can kaybının 7’ye, yaralı sayısı ise 22’ye yükseldi.

Kurdistan24 muhabiri Enwer Abdullatif’in aktardığı bilgilere göre patlama, bugün (2 Temmuz 2026 Perşembe) öğle saatlerinde meydana geldi. Şam’ın merkezindeki "Hicaz" bölgesinde bulunan bir kafede gerçekleşen patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Kafeye önceden yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.