S&P Global: Irak’ın 8 milyon varili aşkın petrolü denizde sevkiyat bekliyor

2 saat önce

Küresel enerji piyasası analiz kuruluşu "S&P Global Commodity Insights", Irak’a ait 8 milyon varilden fazla ham petrolün tankerlerde yüklü halde denizde sevkiyat beklediğini açıkladı.

Körfez bölgesinden küresel pazarlara yönelik 100 milyon varili aşkın ham petrol ve petrol ürününün kademeli olarak geri dönüş süreci başlarken, Irak’ın bu hacimdeki stokunun denizde beklemede olması dikkat çekti.

S&P Global raporuna göre Orta Doğu bölgesinde petrol üretiminin yeniden canlanmasında Irak ve Umman ana aktörler olarak öne çıkıyor. Buna karşın Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt’teki rafinerilerin tam üretim kapasitesine dönmeleri için birkaç aya ihtiyaç duydukları belirtiliyor.

Raporda, tankerlerde biriken toplam ham petrol miktarının yaklaşık 90,5 milyon varile ulaştığı kaydedildi. Stoklanan petrol miktarında İran ve Suudi Arabistan başı çekerken, ülkelerin payları şu şekilde sıralandı:

İran: 31,7 milyon varil

Suudi Arabistan: 18,7 milyon varil

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 17 milyon varil

Irak: 8,3 milyon varil

Kuveyt: 8,1 milyon varil

Katar: 4 milyon varil

Umman: 2,2 milyon varil

Körfez ülkelerinin petrol ihracatının büyük bir kısmının Doğu Asya pazarlarına yönelik olduğu göz önüne alındığında, beklemedeki bu yüksek miktarın piyasaya girmesinin küresel arz-talep dengesi üzerinde doğrudan etki yaratması bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun petrol fiyatları ve üretici ülkelerin gelirleri üzerinde belirleyici bir yansıma oluşturacağını öngörüyor.