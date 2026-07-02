Kürdistan Bölgesi'nde çiftçilerden 277 bin tondan fazla buğday teslim alındı

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Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, buğday alım sürecinin kesintisiz sürdüğünü ve yeni siloların kısa süre içinde çiftçilerin hizmetine açılacağını duyurdu.

Bakanlık, çiftçilerden buğday alımı ve son altı aylık ticari hareketliliğe ilişkin güncel verileri paylaştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre 12 Haziran 2026’da başlayan buğday alım süreci kapsamında bugüne kadar silolarda toplam 277 bin 695 ton buğday depolandı.

Verilerin illere göre dağılımı şu şekildedir:

Süleymaniye: 86 bin 297 ton

Erbil: 94 bin 947 ton

Duhok: 96 bin 450 ton

Denetim ekipleri, son altı ay içerisinde piyasa düzenini sağlamak amacıyla 24 bin 746 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda:

807 ceza işlemi uygulandı.

102 iş yeri mühürlendi.

Toplam 182 milyon 296 bin dinar para cezası kesildi.

111 bin 808 ton son kullanma tarihi geçmiş veya yasa dışı ürün ele geçirildi.

2026 yılının ilk yarısında 155 ihracat ve 1038 ithalat lisansı düzenlendi. Otomobil ithalatı kapsamında ise 333 lisans verilirken, bu dönemde Kürdistan Bölgesi’ne toplam 52 bin 1 araç giriş yaptı.

Bakanlık, gelecek döneme ilişkin şu stratejik projeleri kamuoyuna duyurdu:

Koye ve Zaho silolarının inşa süreci devam ederken, Halepçe silosunun yüzde 90'ı tamamlandı.

Perwezxan ve Başmax sınır kapılarında Ticaret Genel Müdürlüğü ofisleri açılacak.

Un kalitesinin daha sıkı denetlenmesi amacıyla un değirmenleri elektronik sisteme geçilecek.

Başbakanlık talimatıyla; yerli şirketler ve yatırımcıların çiftçiden buğday alım fiyatlarını belirlemek ve dış pazara buğday ihracatını kolaylaştırmak üzere yüksek bir komisyon kurulacak.