Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenaze törenine katılacak

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 28 Şubat’ta düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti eski lideri Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye’yi temsilen Tahran’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın programı kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de ikili bir görüşme yapması bekleniyor.

İran makamlarından yapılan açıklamaya göre 28 Şubat’ta düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney için kapsamlı bir cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan adına taziyelerini iletecek.

Yılmaz ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasında gerçekleşecek görüşmede, taziye dileklerinin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ele alınacağı bildirildi.