Ankara'daki NATO Zirvesi CHP'nin planını değiştirdi

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki haftaki grup toplantısını Eskişehir’de gerçekleştireceği bildirildi.

Basındaki haberlere göre Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 7-8 Temmuz tarihlerinde kapalı olması kararlaştırıldı.

Meclis çalışmalarına ara verilmesi üzerine Özgür Özel, 7 Temmuz’daki haftalık grup toplantısını Eskişehir’e taşıma kararı aldı.

Zirve süresince Meclis genel kurulunun kapalı kalacak olması nedeniyle, muhalefet partisinin mesajlarını bu kez Eskişehir'den kamuoyuna duyurması bekleniyor.

- NATO Zirvesi

NATO’nun 36’ncı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde başkent Ankara’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde (Beştepe) düzenlenecek olan zirve, 2004 yılındaki tarihi İstanbul Zirvesi’nin ardından Türkiye’de yapılan ikinci NATO liderler zirvesi olma özelliğini taşıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin başkanlık edeceği kritik zirveye, ittifaka üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Ukrayna, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa Birliği (AB) liderleri de davetli olarak katılıyor.

- CHP’de "Mutlak Butlan" Süreci: Nedir, Ne Oldu?

CHP içinde yaşanan "mutlak butlan" krizi, 38. Olağan Kurultay’ın hukuken baştan itibaren geçersiz sayılması talebiyle başlayan ve partiyi ikiye bölen hukuki bir süreçtir.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegeler, Özgür Özel’in kazandığı kurultayda "tüzük ihlali ve delege seçimlerinde usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle kurultayın "mutlak butlan" sayılması için dava açtı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, iddiaları haklı bularak 38. Olağan Kurultay’ı ve Özgür Özel’in genel başkanlığını iptal etti.

Mahkeme, partinin mevcut yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak, kurultay öncesindeki meşru yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tedbiren görevi devralmasına hükmetti.

Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi kararı "siyasi bir yargı darbesi" olarak niteleyerek Yargıtay’a taşıdı. CHP şu anda iki farklı liderliğin meşruiyet iddiasıyla derin bir hukuki kaos içindedir.