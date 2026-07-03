DEM Parti: Çerçeve yasa temmuz ayında Meclise sunulmalı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, "çerçeve yasa" konusunda uzlaşı sağlandığını belirterek, "Zamanlamaya ilişkin bir mutabakatın olduğu görülüyor. Bizim çağrımız, bu çerçeve yasanın Temmuz ayında, Meclis tatile girmeden gündeme alınmasıdır." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, bugün (3 Temmuz 2026 Cuma), düzenlenen basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan, sürecin başından bu yana dezenformasyon riskine dikkat çektiklerini ifade ederek, çözüm yönteminin uluslararası deneyimler ışığında ve Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinden ders çıkarılarak tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarını "önemli ve memnuniyet verici" olarak nitelendiren Doğan, "çerçeve yasa" konusunda uzlaşı sağlandığının anlaşıldığını kaydetti. Doğan, "Zamanlamaya ilişkin bir mutabakatın olduğu görülüyor. Bizim çağrımız, bu çerçeve yasanın Temmuz ayında, Meclis tatile girmeden gündeme alınmasıdır." dedi.

Çıkarılması planlanan yasanın içeriğine dair belirsizliklere dikkat çeken Doğan, kalıcı bir çatışmasızlık için hukuki güvencelerin şart olduğunu belirtti. 27 Şubat 2025’te yapılan silahsızlanma çağrısını hatırlatan Doğan, "Silah bırakan örgüt mensupları kendileri için nasıl bir hukuk işletileceğini soruyor. Kategorik yaklaşımlar içermeyen, demokratik siyaseti güçlendirecek kapsayıcı bir düzenlemeye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Yasa çıkar, gelen gelir, gelmeyenle mücadele edilir.” şeklindeki açıklamalarını eleştiren Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Meclis Başkanı çok önemli bir sorumluluk makamında. İhtiyacımız olan kapalı kapılar değil, sonuna kadar açık tutulan diyalog kapılarıdır. Gelen gelir, gelmeyen gelmez dili yerine, toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak daha yapıcı bir dil kullanılmalıdır."

DEM Parti İmralı Heyeti'nin 40 gündür Abdullah Öcalan ile görüştürülmediğine dikkat çeken Ayşegül Doğan, çerçeve yasa taslağının kendileriyle paylaşılmadığını belirterek, “Sayın Öcalan'ın bu taslağa onay verdiği söyleniyor. Bunu nasıl teyit edebiliriz? Kamuoyu bu bilgiye nasıl erişebilir?” diye sordu.