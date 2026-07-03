Fransa'da sıcak hava: 2 binden fazla ölüm kaydedildi

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Fransa Hükümeti, haziran ayı sonu itibarıyla ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının ağır bilançosunu açıkladı. Resmi verilere göre bir haftada geçmiş yılların ortalamasına kıyasla 2 binden fazla ölüm vakası kaydedildi.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 22 Haziran haftasında kaydedilen can kayıplarında bir önceki haftaya oranla yüzde 30’luk bir artış gözlemlendiğini bildirdi. Bakan Rist, 22-28 Haziran tarihleri arasında, mevsim normalleri ve geçmiş yıl istatistikleri dikkate alındığında toplam 2 bin 25 fazla ölümün kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre sıcak hava dalgasının en yoğun hissedildiği 24-28 Haziran döneminde, doğrudan yüksek sıcaklıklarla bağlantılı yaklaşık bin ek ölüm gerçekleşti. Özellikle 26 Haziran tarihinde başkent Paris’te, sadece bir gün içerisinde 109 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Haziran ayında yaklaşık iki hafta boyunca etkisini sürdüren termometre değerleri; ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretim sektörüne kadar pek çok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, sağlık kuruluşları artan vakalar nedeniyle alarma geçti.

Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesine rağmen, gelecek haftadan itibaren yeni bir aşırı sıcak hava dalgasının etkili olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tedbirli olmaları çağrısını yineledi.