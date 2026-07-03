Neçirvan Barzani, İran Meclis Başkanı Galibaf ile bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Tahran’da İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ikili ilişkiler ve Tahran-Washington hattındaki diplomatik süreci görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün (3 Temmuz 2026 Cuma) İran’a resmi ziyarette bulunan Neçirvan Barzani’nin, Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerini geliştirme imkanları ile ortak iş birliği koordinasyonunun genişletilmesinin önemi masaya yatırıldı. Taraflar, Erbil-Tahran arasındaki köklü ve dostane ilişkilerin her düzeyde sürdürülmesine olan bağlılıklarını teyit etti.

Bölgedeki son gelişmelerin ve güvenlik mimarisinin de değerlendirildiği görüşmede, Neçirvan Barzani ve Galibaf, Orta Doğu'da barış, istikrar ve güvenliğin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede, mevcut sorun ve gerilimlerin çözümünde diyalog ve barışçıl yöntemlerin esas alınması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Görüşmenin öne çıkan bir diğer önemli başlığı ise İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeler oldu.

Hem Kürdistan Bölgesi Başkanı hem de İran Meclis Başkanı, söz konusu diplomatik girişimlerin ve diyalog sürecinin başarıyla sonuçlanması yönündeki temennilerini dile getirerek, bunun bölgede kalıcı bir istikrara zemin hazırlayacağını vurguladı.