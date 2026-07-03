Pakistan’da yolcu otobüsü derin çukura yuvarlandı: 40 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün derin bir çukura düşmesi sonucu meydana gelen feci kazada, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Belucistan eyaletinde, Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentine sefer yapan yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak dev bir çukura uçtu.

Yerel yetkililer, kazanın şiddetiyle otobüste bulunan 40 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yaralanan 8 kişinin ise çevre hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Mahsur kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.