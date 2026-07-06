Şarku'l Avsat: Hamas, Gazze'deki hükümetini feshediyor

3 saat önce

"Şarku'l Avsat" gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Hamas Hareketi, Gazze’deki "Hükümet İşleri Takip Komitesi"ni lağvetme kararı aldı.

Gazetenin haberine göre bu adım, Gazze’nin yönetimi için oluşturulan ve "Teknokrat Komitesi" olarak da bilinen "Gazze Yönetim Komitesi"nin önünü açmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriliyor. Filistinli şahsiyet Ali Şaas başkanlığındaki söz konusu komite yaklaşık altı ay önce kurulmuş olsa da İsrail’in engellemeleri nedeniyle bugüne kadar görevine başlayamadı.

Hamas içerisinden bir kaynak, hükümetin feshedilmesine ilişkin kararın bugün (6 Temmuz 2026 Pazartesi) açıklanabileceğini belirtirken; bir diğer hareket kaynağı ise kararın kesinleştiğini ancak saatinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Öte yandan kaynaklar, önümüzdeki iki gün içinde Kahire’de Hamas ve diğer Filistinli gruplar arasında yeni bir görüşme trafiğinin başlayacağını aktardı. Toplantıların amacının, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek ve Gazze Şeridi’ndeki ateşkes sürecinin ikinci aşamasına ilişkin nihai bir anlaşmaya varmak olduğu belirtiliyor.