Venezuela’da deprem felaketi: Can kaybı 3 bin 342'ye yükseldi

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Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerin ardından bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Yapılan son resmi açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi.

24 Haziran tarihinde gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı ve yaralı sayısında kritik artış yaşandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342’ye yükseldiğini duyurdu.

Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkede büyük yıkıma yol açan deprem felaketine ilişkin son bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.

Rodriguez, depremler sonucu yaralananların sayısının 16 bin 740’a ulaştığını, enkaz altından ise şu ana kadar 6 bin 462 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti.

Depremin yol açtığı yıkım nedeniyle 17 bin 345 kişinin evsiz kaldığı bilgisini veren Rodriguez, 79 geçici barınma merkezinin faaliyete geçirildiğini kaydetti.

Hükümetin yardım çalışmalarına ilişkin detayları da aktaran Rodriguez, bugüne kadar 86 bin 794 aileye temel yardım ulaştırıldığını, 9 bin 585 ton gıda ve 669 bin litreyi aşkın içme suyunun afet bölgelerine sevk edildiğini, sahada 29 bin 567 ordu ve polis personeli ile 27 bin 482 gönüllünün görev yaptığını ifade etti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin kaydedildiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 26 Haziran'da yayımlanan ön inceleme raporunda, depremlerin neden olduğu hasarın maliyetinin yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğu tahmin edilmişti. Bölgede arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yetkililer can kaybı sayısının artabileceği yönündeki endişelerini koruyor.