Trump: Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım

Erdoğan: F-35 konusunda Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesinin stratejik önemine dikkat çekti. Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi, müttefiklik ruhu açısından kıymetlidir. Sayın Trump'ın aramızda bulunması bu sürece ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum," ifadelerini kullandı.

Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye’nin askeri gücüne ve Erdoğan’ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı.

Türkiye’nin modernleşen askeri kapasitesini takdirle karşıladığını belirten Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostluğumuz var. Kendisi harika ve tüm dünyada saygı gören bir lider. Türkiye, Erdoğan’ın liderliğinde askeri açıdan çok güçlü bir konuma geldi. Türkiye, pek çok ülkeden daha sadık bir müttefik olduğunu kanıtlamıştır."

İkili görüşmede ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii iş birlikleri ve İran meselesi başta olmak üzere kritik başlıkların ele alınacağını belirten Trump, özellikle F-35 savaş uçakları konusuna değindi.

Trump, "F-35’ler konusunu ele alacağız ve bir karara varacağız. Bu sürecin her iki ülkenin de faydasına olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin projeye olan bağlılığını ve ABD yönetiminden beklentilerini dile getirdi. 5 uçağın teslimatına yönelik daha önce alınan sözleri hatırlatan Erdoğan, "F-35 bizim için yeni bir konu değil. Sayın Trump’ın bu konudaki yapıcı yaklaşımını biliyoruz. Bu zirve vesilesiyle yapacağımız görüşmelerin, verilen sözlerin geleceğe yönelik somut adımlara dönüşmesi açısından belirleyici olacağına inanıyorum. Sayın Trump’ın sözünün arkasında duracağını ve görüşmelerden hayırlı bir karar çıkacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca Türkiye’ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını belirtti.

Yaptırımlara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda açıklama yapmasına gerek kalmadan konuya açıklık getirmek istediğini belirterek, "Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bunu doğrudan ifade edebilirim; bu konuyu çok yakından görüşüyoruz. Artık bu ambargoların kaldırılma vakti gelmiştir." dedi.

İki liderin, zirve kapsamında gerçekleştirecekleri baş başa görüşmede savunma ve ekonomik iş birliği dosyalarını detaylandırması bekleniyor.