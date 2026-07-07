Irak'ta 175 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Irak’ın Anbar vilayetine bağlı Felluce ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 175 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anbar Acil Müdahale Güçleri tarafından, bugün (7 Temmuz 2026 Salı), yapılan açıklamada, emniyet birimlerinin Anbar iline bağlı Felluce ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyon neticesinde, yaklaşık 175 bin adet Captagon uyuşturucu hapın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla bağlantısı bulunan kişi veya grupların deşifre edilmesi için geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

Söz konusu operasyon, Irak İçişleri Bakanlığının 2026 yılının ilk yarısına ilişkin uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştığı bir döneme denk geldi. Bakanlığın resmi raporuna göre yılın ilk altı ayında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda toplam 1 ton 977 kilo 522 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonları sonucunda; 319’u yerel, 59’u ise uluslararası düzeyde faaliyet gösteren toplam 378 kaçakçılık ağının çökertildiği vurgulandı.