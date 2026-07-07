Trump'ı Ankara'ya taşıyan uçak dünyada zirveye yerleşti

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ABD Başkanı Donald Trump’ı Ankara’daki tarihi zirveye ulaştıran "AF1" çağrı kodlu başkanlık uçağı, uçuş takip platformu Flightradar24'te anlık olarak dünyanın en çok izlenen uçuşu oldu.

Ankara'da başlayan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi küresel kamuoyunun odak noktası olmaya devam ederken, dijital platformlarda da havacılık rekorları kırılıyor.

Aynı Anda 18 Bin Kişi Canlı Takip Etti

Camp Springs'ten havalanan ve saat 14.00 sularında Ankara Havalimanına iniş yapması planlanan Boeing VC-25 tipi (Air Force One) dev başkanlık uçağı, küresel ölçekte yoğun ilgi gördü. Flightradar24 verilerine göre, uçağın rotası aynı anda 18 binden fazla kullanıcı tarafından canlı olarak izlendi.

Dünyada İlk Sırada: “#1 Worldwide”

Yoğun kullanıcı ilgisi nedeniyle ABD Başkanlık uçağı, platformda "#1 Worldwide" etiketiyle listelenerek dünya genelinde anlık olarak en çok takip edilen hava trafiği olarak kayıtlara geçti.

Küresel liderlerin Ankara’ya intikali sürerken, Trump’ın uçuşuna gösterilen bu ilgi zirvenin dünya siyasetindeki kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.