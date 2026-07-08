Kuveyt: Hava savunma sistemlerimiz saldırılara karşı devreye girdi

2 saat önce

Kuveyt ordusu, hava savunma kuvvetlerinin çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Kuveyt ordusu, 8 Temmuz 2026 Çarşamba sabahı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuveyt hava savunması şu anda düşmanca düzenlenen füze ve İHA saldırılarına karşı koymaktadır." ifadelerine yer verdi.

Genelkurmay Başkanlığı ise duyulan patlama seslerinin, hedeflerin hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesinden kaynaklandığını netleştirerek, vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, Bahreyn İçişleri Bakanlığı da bu sabah ülkede alarm sirenlerini çaldırdı. Bu karar, ABD'nin İran topraklarındaki onlarca noktayı hedef almasının hemen ardından geldi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı yayınladığı mesajda vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere, "Sakinliğinizi koruyun, en yakın güvenli bölgeye sığının ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip edin." çağrısında bulundu.