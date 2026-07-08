Bölgedeki 85 ABD üssü bombalandı

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Tahran yönetimi, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 ABD askeri üssünü hedef aldığını duyururken, bu saldırıların ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine bir yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu misilleme saldırılarının, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) İran topraklarına yönelik bir dizi yoğun hava harekatı düzenlediğini açıklamasından sadece birkaç saat sonra geldiği ifade edildi.

ABD tarafı, bu saldırılarda hava savunma sistemleri, komuta merkezleri, kıyı radarları ve Hürmüz Boğazı yakınlarında Devrim Muhafızları'na ait askeri tekneler dahil olmak üzere 80'den fazla askeri hedefi vurduğunu açıklamıştı.

Washington, bu adımı İran'ın uluslararası sularda üç ticari gemiye saldırması nedeniyle Tahran'ı cezalandırmak amacıyla attığını belirtmişti.

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanlığı sert bir uyarı yayınlayarak, ulusal güvenliklerini korumak adına ABD'ye karşı kararlı adımlar atacaklarını bildirdi.

Ayrıca İran medyası, ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini ve bazı ABD savaş gemilerini füzelerle hedef aldıklarını iddia etti.