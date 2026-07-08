Galibaf: Zorbalık dönemi kapandı, ABD'nin baskıları sonuçsuz

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington'ı sert bir dille eleştirerek, ABD'nin Tahran'a yönelik baskı ve tehdit politikalarının artık hiçbir sonuç vermeyeceğini belirtirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına yanıt olarak bölgedeki birçok ABD askeri üssünü hedef aldı.

Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, zorbalık ve tehdit döneminin kapandığını ve Amerikalıların bu tür eylemlerle hiçbir sonuç elde edemeyeceğini belirtti.

Galibaf, Tahran’ın geri adım atacak ya da haklarından vazgeçecek bir taraf olmadığını vurguladı.

Katar ve Pakistan'ın ara buluculuğunda yürütülen ve 14 maddelik bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla sonuçlanan İsviçre'deki müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden Galibaf, ABD'nin bu anlaşmaya yönelik gerçekleştirdiği çok sayıda ihlali sıraladı.

Galibaf, bu ihlalleri "Hürmüz Boğazı'ndaki prosedürlerin çiğnenmesi, sürekli askeri saldırı tehditleri, İran'ın güney bölgelerine yönelik saldırılar, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi" olarak belirtti.

Diğer taraftan, bugün (8 Temmuz Çarşamba) İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına karşı "ilk misillemeyi" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, deniz ve hava kuvvetlerinin ortak bir operasyonla, Bahreyn'deki Salman Limanı ile 5. Filo üssünü ve Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssünü kapsayan, ABD'ye ait 85 askeri noktayı füze ve İHA'larla hedef aldığı bildirildi.

Açklamada, ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü de iddia edildi.

Daha önce ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda 3 ticari geminin hedef alınmasına misilleme olarak, İran'a ait hava savunma sistemleri, radarlar ve Devrim Muhafızları tarafından kullanılan 60'tan fazla küçük sürat teknesinin dahil olduğu birçok noktayı vurduğunu açıklamıştı.