Dünya basını Ankara’daki NATO Zirvesi'ni nasıl gördü?

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen ikili görüşme, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İki liderin Beştepe'deki bir araya gelişi, uluslararası medya kuruluşları tarafından manşetlerden duyuruldu.

Amerikan Fox News televizyonu, Erdoğan'ın Trump'a yönelik samimi ve sıcak karşılamasına dikkat çekti.

Görüşmedeki olumlu havaya vurgu yapan kanal, bu durumun alışılmışın dışında olduğunu aktardı.

Haberde, Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkinin, birçok NATO liderine kıyasla çok daha yakın ve güçlü olduğuna işaret edildi.

CBS televizyonu ise zirvenin Ankara'da düzenlenmesini Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi.

Trump'ın, "Zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım." sözlerini öne çıkaran kanal, ABD Başkanı'nın "Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu." şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca Trump'ın NATO'ya yönelik savunma harcamaları konusundaki tepkisini bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.

CNN International, görüşmenin savunma sanayisi boyutunu ön plana çıkardı. Haber kanalı, Trump’ın Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yakında bir karar verileceğini söylediğini duyurdu.

CNN ayrıca Rus yapımı hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin Trump'ın yeşil ışık yakan mesajlarını izleyicilerine aktardı.

Zirveyi anlık gelişmelerle takip eden NBC News ise Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü yazdı.

Erdoğan'ı "çok güçlü bir lider" sözleriyle tanımlayan Trump'ın, "Sizinle olmak büyük bir şeref. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız da." ifadeleri haberde geniş yer buldu.

BBC, zirveye yönelik manşetten verdiği haberde Trump'ın NATO'ya karşı tepkisini gizlemediğini ve zirveye katılma sebebinin Erdoğan olduğunu aktardı.

Zirve ve liderler arasındaki kritik görüşme Avrupa ve Orta Doğu basınında da yakından takip edildi. Alman Welt televizyonu, iki liderin buluşmasını canlı yayınla ekrana getirdi.

Katar merkezli Al Jazeera internet sitesi ve televizyon kanalı da Trump’ın bölgesel krizlere yönelik analizlerini öne çıkardı.

Yunanistan'ın SKAI televizyonu ise, Ankara'daki diplomatik trafiği dakika dakika takip eden kanallar arasında yer aldı.