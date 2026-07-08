Trump: Suriye’yi terör listesinden çıkaracağım

Trump ile Şaraa Ankara'da bir araya geldi

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’yi terör listesinden çıkaracağını belirterek, "Neden yapmayayım? Harika bir iş yapıyor. Bence bunu yapmalıyız ve yapacağım." dedi.

Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Ankara'da bir araya geldi.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Şaraa ile görüşen Trump, basına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, "Biz de çok iyi iş yaptık, sayın Şaraa da çok iyi iş yapıyor." ifadesini kullandı.

Suriye’yi terör listesinden çıkaracağını ifade eden Trump, "Neden yapmayayım? Harika bir iş yapıyor. Bence bunu yapmalıyız ve yapacağım." diye konuştu.

Suriye’nin Lübnan’da Hizbullah konusunda da yardımcı olabileceğini belirten Trump, bu alanda ilerleme kaydedildiğini ve sürecin başarılı olacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin değerlendirmelerine de değinen Trump, Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak, "Türkiye gerçekten fantastik bir ülke ve fantastik bir müttefik. Bir NATO ülkesi, NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.

İsrail’e yönelik bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanının kendisinin yaptıklarını yapmadığını savunan Trump, İran konusunda da önemli ilerleme sağladıklarını söyledi.