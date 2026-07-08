Erdoğan: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kalkmış durumda

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır." dedi.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde çevresindeki krizler nedeniyle "yalnız bırakıldığı" dönemler olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte kendi savunma kapasitesini geliştirmeye odaklandığını ifade etti. Erdoğan, "Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ancak bugün savunma harcamaları ve askeri yetenekler bakımından birçok müttefikimizden hayli ilerideyiz."

ABD Başkanı Donald Trump ile olan diyaloğuna da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsıma ve dostluğumuza atfettiği önem ayrıca anlamlıydı. Değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum."

Avrupa Birliği'nin (AB) savunma girişimlerinin NATO'yu tamamlayıcı olması gerektiğini savunan Erdoğan, müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefikler dışlandığında, bu girişimlerin etkisi sınırlı kalacaktır. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri amasız ve fakatsız bir an önce kaldırılmalıdır. NATO; birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır." diye konuştu.

ABD'nin Türkiye yönelik yaptırımlarına da değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. İşte şu anda Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump, sağ olsun, aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız." dedi.